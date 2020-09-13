الأردن.. تعليق الصلوات في الكنائس بسبب كورونا

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن تعليق إقامة الصلوات والقداديس لمدة أسبوع في كافة كنائس مدينة الفحيص الأردنية ، ولمدة 14 يوما في كنيسة اللاتين، وذلك بعد إصابة أحد خدام كنيسة اللاتين بفيروس كورونا المستجد.





وذكر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، الأحد ، في بيان له قائلا "يعلن صاحب السيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، ورئيس مجلس رؤساء الكنائس عن قرار تعليق إقامة الصلوات والقداديس لمدة أسبوع في كافة كنائس مدينة الفحيص ولمدة 14 يوما في كنيسة اللاتين، وذلك لإصابة أحد خدام كنيسة اللاتين بفيروس كورونا المستجد".





وافاد البيان قائلا : جاء القرار كإجراء احترازي لحماية المصلين اعتبارًا من الاثنين، علمًا أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وقابل للتحديث؛ نظرًا للمستجدات المتعلقة بالوباء".





ومن جانبه قال مطران الأردن للروم الأرثوذكس: "كلنا ثقة بأبناء رعايا مدينة الفحيص وكافة أبنائنا في محافظات المملكة، بالتقيد بأوامر الدفاع، وعدم التجمعات، وتطبيق إجراءات السلامة العامة الخاصة بالفيروس، وأخذ الحيطة والحذر للحيلولة دون انتشاره".