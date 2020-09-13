AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن.. تعليق الصلوات في الكنائس بسبب كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:26 م
الصلاة في الكنيسة
الصلاة في الكنيسة بالأردن
Advertisements
محمود نوفل
 أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن تعليق إقامة الصلوات والقداديس لمدة أسبوع في كافة كنائس مدينة الفحيص الأردنية ، ولمدة 14 يوما في كنيسة اللاتين، وذلك بعد إصابة أحد خدام كنيسة اللاتين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، الأحد ، في بيان له قائلا "يعلن صاحب السيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، ورئيس مجلس رؤساء الكنائس عن قرار تعليق إقامة الصلوات والقداديس لمدة أسبوع في كافة كنائس مدينة الفحيص ولمدة 14 يوما في كنيسة اللاتين، وذلك لإصابة أحد خدام كنيسة اللاتين بفيروس كورونا المستجد".

وافاد البيان قائلا :  جاء القرار كإجراء احترازي لحماية المصلين اعتبارًا من الاثنين، علمًا أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وقابل للتحديث؛ نظرًا للمستجدات المتعلقة بالوباء".

ومن جانبه قال مطران الأردن للروم الأرثوذكس: "كلنا ثقة بأبناء رعايا مدينة الفحيص وكافة أبنائنا في محافظات المملكة، بالتقيد بأوامر الدفاع، وعدم التجمعات، وتطبيق إجراءات السلامة العامة الخاصة بالفيروس، وأخذ الحيطة والحذر للحيلولة دون انتشاره".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عداد كورونا في الأردن يتخطي حاجز الــ 3000 إصابة

التعايش أم الإغلاق.. الأردن: نشهد موجة مؤلمة من فيروس كورونا

قرارات أردنية قاسية لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. محمد صلاح مطلوب في برشلونة.. شوبير يتقدم ببلاغ جديد ضد نجم الزمالك.. خطوة واحدة تفصل إيهاب جلال عن تدريب بيراميدز

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

بفستان موف.. عبير صبرى تثير الجدل بأنوثتها

تأجيل دعوى منع التصريح للفنان محمد رمضان بإحياء حفلات غنائية

قلبت قواعد لعبة الحرب.. أمريكا تعلن استعدادها لنقل 50 رأسا نوويا إلى اليونان

وزارة الأوقاف تزف بشرى للمواطنين بشأن صلاة الجنازة ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. ارتداء الكمامة يسبب أمراضا غير متوقعة

بفستان مكشوف.. ميريام فارس تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة

بعد تحويلها للتحقيق.. 10 صور تبرز أنوثة ونعومة رضوى الشربيني