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برلمان

تفاصيل قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس بعد تصديق الرئيس عليه

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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عبد الرحمن سرحان
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الأحد، القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل  قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس. 

وقد نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد  ٣٦ مكرر بتاريخ  ٥ سبتمبر ٢٠٢٠   
وإلى نص التعديلات..

*المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:

مادة 2:
يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.

ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

*المادة الثانية:
استبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸)، و (۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس"، و "بوليس" لفظي "الشرطة"، و "شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.

*المادة الثالثة: 
الغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
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