AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كبد الفراخ بدبس الرمان

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:44 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تعد طريقة عمل كبد الفراخ بدبس الرمان و النعناع و الكزبرة من الاكلات المبتكرة التي بدأ انتشارها في المطاعم ، 

ونقدم اليوم طريقة المطاعم لوصفة  كبد الفراخ بدبس الرمان

المقادير
كجم كبد دجاج مقطع قطع متوسطة 
1 بصل المفروم 
2 فصوص من الثوم المفروم 
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان 
1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة 
3 اعواد من النعناع الاخضر
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون 
ملح و فلفل  


طريقة التحضير
1. نبدأ بقلي الكبدة في زيت الزيتون.
2. عندما يصبح لون الكبد بنى,نضيف البصل والثوم والملح والفلفل. نضيف دبس الرمان و1/4 كوب من الماء ويترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق و عند الاقتراب الي النضج نضيف اعاود النعناع لمدة دقيقه ثم يرفع للتقديم 
3. نضع الكزبرة على وجة الكبد وتقدم مع عيش بلدي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاجن الدجاج بالزيتون والليمون

بالفيديو.. طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان

طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها.. جربيها

طريقة عمل بامية بالكزبرة للشيف نجلاء الشرشابى

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل صدور الفراخ بدبس الرمان.. فيديو

ترشيحاتنا

الأهلي يستعد بالبديل.. القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر

5 حالات طرد.. مارسيليا يفوز على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

بجمبسوت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

بعد الإفراج عنه.. خناقة صالح جمعة في الزمالك.. فيديو

من 15-25 ‎%‎ .. وزير الإسكان يعلن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة

على الأهلي أن يخدم نفسه.. مختار: الإنتاج قدم مباراة جيدة وهدف الزمالك من خطأ تجاهله الحكم

AdvertisementS

خلعت الحجاب بعد وفاة والدتها.. هجوم على ابنة رجاء الجداوي

مات بعدها بـ خمسة أيام.. قصة وفاة شاب التقط صورة سيلفى داخل النعش وكتب قريبا إن شاء الله

محافظ دمياط: فتح قاعات الأفراح بنسبة 50% لتخفيف أضرار كورونا على المواطنين

سر فتاة ظهرت معه فى أكثر من مناسبة.. الجمهور يدافع عن ابنة أحمد السقا

اندلاع حريق بقطار القاهرة - الإسكندرية ولا خسائر في الأرواح

وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن لقاح كورونا بمصر

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر.. جميع الطرق

تفاصيل حبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط لاتهامهم بقتل إسلام الأسترالي

الأهلي يستعد بالبديل.. القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر

من 15-25 ‎%‎ .. وزير الإسكان يعلن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة

تابع فض التشابكات بين الأوقاف والزراعة.. مدبولي: قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية بالمحافظات

سر احتفاء الصحافة التركية بصورة الرئيس السيسي الوحيدة مع أردوغان ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السوسيس الجاهزة .. 6 وصفات مختلفة

انتبه.. ارتداء الكمامة يسبب أمراضا غير متوقعة

بفستان مكشوف.. ميريام فارس تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة