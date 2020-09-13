تعد طريقة عمل كبد الفراخ بدبس الرمان و النعناع و الكزبرة من الاكلات المبتكرة التي بدأ انتشارها في المطاعم ،
ونقدم اليوم طريقة المطاعم لوصفة كبد الفراخ بدبس الرمان
المقادير
كجم كبد دجاج مقطع قطع متوسطة
1 بصل المفروم
2 فصوص من الثوم المفروم
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان
1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة
3 اعواد من النعناع الاخضر
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
ملح و فلفل
طريقة التحضير
1. نبدأ بقلي الكبدة في زيت الزيتون.
2. عندما يصبح لون الكبد بنى,نضيف البصل والثوم والملح والفلفل. نضيف دبس الرمان و1/4 كوب من الماء ويترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق و عند الاقتراب الي النضج نضيف اعاود النعناع لمدة دقيقه ثم يرفع للتقديم
3. نضع الكزبرة على وجة الكبد وتقدم مع عيش بلدي