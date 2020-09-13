تعد طريقة عمل كبد الفراخ بدبس الرمان و النعناع و الكزبرة من الاكلات المبتكرة التي بدأ انتشارها في المطاعم ،





ونقدم اليوم طريقة المطاعم لوصفة كبد الفراخ بدبس الرمان





المقادير

كجم كبد دجاج مقطع قطع متوسطة

1 بصل المفروم

2 فصوص من الثوم المفروم

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان

1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة

3 اعواد من النعناع الاخضر

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملح و فلفل









طريقة التحضير

1. نبدأ بقلي الكبدة في زيت الزيتون.

2. عندما يصبح لون الكبد بنى,نضيف البصل والثوم والملح والفلفل. نضيف دبس الرمان و1/4 كوب من الماء ويترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق و عند الاقتراب الي النضج نضيف اعاود النعناع لمدة دقيقه ثم يرفع للتقديم

3. نضع الكزبرة على وجة الكبد وتقدم مع عيش بلدي