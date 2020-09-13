فتحي مبروك: الزمالك نجح في مغامرة الناشئين وعمر السعيد بعيد عن مستواه

قال فتحي مبروك، رئيس لجنة اكتشاف المواهب في الأهلي حاليًا ونجم الكرة المصرية سابقًا، إن نادي الزمالك نجح في تصعيد عدد من الناشئين لإفادة الفريق الأبيض.





وأكد فتحي مبروك، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن "الزمالك نجح في مغامرته الخاصة بالدفع بالناشئين وكارتيرون نجح في الأمر ويُحسب له هذا الأمر".





وأضاف "الزمالك بات يمتلك أكثر من لاعب ناشئ جيد وسيخدمون الفريق، والزمالك لعب من أجل الفوز في لقاء اليوم".





وتابع "مصطفى محمد مهاجم جيد وعمر السعيد لا يزال بعيدا عن لياقة المباريات ويحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة مستواه".



