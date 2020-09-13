AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عادل: طاهر محمد طاهر رد على الشائعات في الملعب.. والنحاس مرتبط بالمقاولون.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:54 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
Advertisements
عمرو ابوبكر
صرح محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن عماد النحاس المدير الفني للفريق لن يرحل إلا إذا طلب الأهلي خدماته.

وقال محمد عادل خلال مداخلة هاتفية بالاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس2، إن عماد النحاس مستمر معنا للموسم الجديد، مضيفا: النحاس شخصية محترمة ويحترم كلمته ولا أعتقد أن هناك إغراء مادي لكي يترك المقاولون العرب إلا في حالة طلب الأهلي لخدماته فقط".

وتابع: "عماد النحاس جاء له عروض بـ3 أضعاف لكنه رفض، لو رحل لن يكون إلا للأهلي".

وعن تألق طاهر محمد طاهر قال: "تعرضنا كنادي المقاولون واللاعب لشائعات كبيرة جدا وهجوم بدون وجه حق، وقيل إنه لا يشارك من أجل المحافظة عليه قبل الانضمام للأهلي، لكنه أسكت الجميع بعد مشاركته وتألقه".

وتابع: "نعتمد بشكل كبير على قطاع الناشئين لمجابهة الصراع المالي الذي سيدمر الكرة المصرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعاقد طاهر محمد طاهر مع الأهلي.. عماد النحاس يكشف عن عروض الزمالك للاعب.. فيديو

محمد عادل: طاهر محمد طاهر مستمر مع المقاولون العرب حتى نهاية الموسم.. فيديو

المقاولون العرب: 50 ألف جنيه عقوبة اللاعب غير الملتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

محمد عادل: طاهر محمد في رعاية المقاولون طبيا حتى الانتقال للأهلي.. فيديو

المقاولون العرب يكشف حقيقة شكوى حكم مباراة الجونة

عماد النحاس يبدي رغبته في ضم مدافع الزمالك الموسم المقبل

ترشيحاتنا

فايلر يتابع وسامي يتمسك.. تعرف على موقف ثنائي الأهلي المعارين لنادي سموحة

توفي بعدها بـ 5 أيام.. أغرب قصة قلبت السوشيال ميديا لمواطن نشر صورة له داخل تابوت

حمو بيكا ينشر صورا جديدة من حفل زفافه.. شاهد

الأهلي يستعد بالبديل.. القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر

قلبت قواعد لعبة الحرب.. أمريكا تعلن استعدادها لنقل 50 رأسا نوويا إلى اليونان

بفستان مكشوف.. ميريام فارس تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة

AdvertisementS

الأهلي يستعد بالبديل.. القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر

أمير عبدالعزيز يكشف عن إصابة مصطفى فتحي

على الأهلي أن يخدم نفسه.. مختار: الإنتاج قدم مباراة جيدة وهدف الزمالك من خطأ تجاهله الحكم

بعد الإفراج عنه.. خناقة صالح جمعة في الزمالك.. فيديو

أحمد الحامي: أيوب الكعبي يرحب باللعب للأهلي ولا صحة لطلبه 2 مليون دولار سنويا

5 حالات طرد.. مارسيليا يفوز على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

المقاولون يفتح الباب لرحيل عماد النحاس ويرد على شائعة تجميد طاهر محمد طاهر

فتحي مبروك: الزمالك نجح في مغامرة الناشئين وعمر السعيد بعيد عن مستواه

أجل حسم الأهلي للدوري.. الزمالك يفوز على الإنتاج الحربي بهدف يتيم

محمد أبو جبل يفتعل أزمة قبل مواجهة الإنتاج الحربي | تفاصيل

أخبار الأهلي |القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر.. واستمرار سيد عبد الحفيظ

5 كروت حمراء و17 صفراء.. خناقة القرن بين لاعبي باريس سان جيرمان ومارسيليا في كلاسيكو فرنسا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السوسيس الجاهزة .. 6 وصفات مختلفة

انتبه.. ارتداء الكمامة يسبب أمراضا غير متوقعة

بفستان مكشوف.. ميريام فارس تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة