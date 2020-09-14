وزير البيئة تتفقد عددا من مواقع تجميع قش الأرز بكفر الشيخ: سنتعامل بكل الحزم مع اى حرائق للمخلفات.. وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وزيرة البيئة:

تتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ

سنتعامل بكل الحزم مع اى حرائق للمخلفات وسنتخذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات خلال 5 أشهر

محافظة كفر الشيخ تنزرع ٣٢% من الناتج القومي لزراعة الأرز على مستوى الجمهورية وهي الاولي في الحصاد









قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بجولة بالمحافظة لمتابعة وتفقد أعمال المحافظة خلال موسم نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام، وبحث كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية خلال موسم حصاد الأرز وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.





وتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز بعدد من مراكز المحافظة المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالى وتفقدت الوزيرة خلال بداية زيارتها للمحافظة حملة لفحص عوادم المركبات بكمين القرضا بمدينة كفر الشيخ.





تسعى الوزارة لاستكمال ما تم انجازه خلال العاميين الماضيين من تقليل الانبعاثات والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال تلك الفترة من العام وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية وذلك بعد اعتماد خطة منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة من قبل رئيس مجلس الوزراء.





تعمل منظومة مجابهة السحابة السوداء من خلال عدة محاور منها المتابعة والرصد المستمر للحرق المكشوف لقش الارز وزيادة عدد نقاط ومواقع التجميع للمتعهدين حيث تعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات الاولى التى يتم بها حصاد الأرز وتحظي بكميات كبيرة من زراعات الأرز.





تشمل المحاور أيضا متابعة للجان فحص عوادم السيارت وخفض الانبعاثات من الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى يمكن أن تسبب تلوث للهواء خلال تلك الفترة من السنة لوجود التركيزات بنسبة عالية والتى قد تؤثر على صحة المواطنين.





تكاتف وتناسق كافة جهود الدولة من خلال منظومة تسعى لضمان عدم تأثر المواطنيين بارتفاع نسب التلوث أو وجود أي ضرر على صحته، إضافة إلى الاستفادة من العائد الاقتصادى والاجتماعى وزيادة فرص العمل لعمليات تجميع قش الأرز.









من جانبه أشاد محافظ كفر الشيخ بالجهود المبذولة من كافة الجهات المختلفة فى الدولة وعلى رأسها وزاراتي البيئة والتنمية المحلية حيث تم توعية وارشاد المزارعين عبر العديد من الندوات الإرشادية حيث تحظى محافظة كفر الشيخ بمساحات منزرعة تقدر بحوالى ٣٢% من الناتج القومي لزراعة الأرز على مستوى الجمهورية ويشكل ذلك حوالى ٢٥٦ الف فدان ينتج كميات كبيرة من المخلفات الزراعية.









وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة وافتتاح ٨٩ موقع لتجميع قش الارز، مشيرا الى المردود الاقتصادي العائد للفلاح والدولة من وراء ذلك حيث نسعي من خلال تلك الجهود الى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء بشكل كامل.





وضعت وزارة البيئة استراتيجية لإدارة المخلفات الزراعية وتم الانتهاء منها حيث أصبح يتوافر لدى الوزارة كافة البيانات الخاصة بمصانع المخلفات لانتاج الوقود البديل.





كما تم خلال الاجتماع مناقشة عملية جمع المخلفات بالمحافظة من حيث اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات حيث أوضحت وزيرة البيئة إلي أنه سيتم الانتهاء من اصدارها خلال ٥ أشهر القادمة ، ووضع آلية لجمع رسوم المخلفات إضافة إلى تسهيل آلية عمل القطاع الخاص مع المحافظة في جمع المخلفات.





واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد موقعين لتجميع قش الأرز بكفرالشيخ وهما موقع تجميع قش الأرز بسيدي غازي بمركز كفر الشيخ والذي تم تجميع ما يقرب من ١٤٠٠ طن قش ارز، وموقع الكراكات بمركز بيلا والذي تم تجميع حوالى ١٥٠٠ طن قش أرز به حتى الآن.





تم الاجتماع بعدد من متعهدى تجميع قش الأرز وذلك للوقوف والتعرف على سير أعمال فرم وكبس القش هذا العام ومدى إستفادتهم من المعدات التى وفرتها الوزارة للمتعهدين، وأيضا مساعدتهم والاستماع للمشاكل التى تواجههم فى المحافظة.





خلال الجولة تم تفقد محطة معالجة صرف صحى سخا والتى تعمل بطاقة استيعابية حوالى ٩٥ ألف متر مكعب بنظام الحمأة النشطة حيث تحتوى على وحدة لتحويل الحماة الى غاز ميثان والاستفادة منه للحصول على واحد ميجا .





كما تفقدا موقع تجربة معالجة مياه الصرف الصحى المعالج بالطرق المختلفة لانتاج الاسماك بدون اضافة اغذية او اعلاف ، وقد اشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتجربة لما فيها من فائدة كبيرة للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج ، رافقها خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.





وأثناء المتابعة تم التوجيه بضرورة المتابعة المستمرة لمنع تكرار حرائق قش الارز واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد اى حرائق للمخلفات.





وأكدت أن الوزارة ستتعامل بكل الحزم مع اى حرائق للمخلفات وستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



