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رياضة

أمير عبدالعزيز يكشف عن إصابة مصطفى فتحي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى

أكد أمير عبد العزيز، المدرب العام بفريق الكرة بالنادي، أن مصطفى ‏فتحي تعرض لكدمة في الفخذ عقب مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي ‏بمنافسات الدوري الممتاز.‏

 

 

وأضاف عبد العزيز: "اصابة فتحي عبارة عن ‏كدمة في الفخذ نتيجة التحام قوي مع أحد لاعبي الانتاج".‏

 

 

 

وأكمل: "حازم إمام تعافى من الاصابة وتأكدنا من سلامته، والثنائي ‏فرجاني ساسي وشيكابالا اقتربا من العودة من جديد والتعافي من ‏الاصابة".

 

 

 

وشدد أمير عبد العزيز: "نلعب فى ظروف صعبة بسبب ضغط المباريات واصابات كثيرة ونلعب مباراة كل 3 ايام ونحاول الاستفادة من جميع اللاعبين المتوفرين لدينا خلال الوقت الحالي".

 

 

 

وأوضح المدرب العام للفريق: "نفكر مع كارتيرون على توظيف اللاعبين لسد العجز والغيابات، وحاولنا استغلال امام عاشور واسلام جابر دفاعيا وهجوميا، كما نحاول حسم الوصافة قبل مواجهة الرجاء ونعمل على قدر الامكانيات ، وهدفنا هو الفوز دوري ابطال افريقيا.‏

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