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توك شو

توفي بعد التقاط صورة داخل النعش بـ 5 أيام.. تفاصيل مثيرة يرويها خاله

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
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عادل نصار
عبر مينا عيد، ابن خال المتوفى نور رشاد، والذي تصور داخل نعش قبل وفاته بـ ٥ أيام، عن عميق حزنه لوفاة قريبه، مؤكدا أن المتوفى كان مؤمنا بالموت.

وقال "عيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة «الأولى» مساء أمس، الأحد، "كلنا هنموت ومحتاجين نتقبل هذا الأمر، وكلنا هنموت ومش هنخلل، وتم رفع هذه الصورة على السوشيال ميديا قبل الوفاة بثلاثة أيام".

وأضاف ابن خال المتوفي، أنه المتوفى كان يحب الحياة والرفاهية ولديه أسرة وأبناء، وكان يعمل في العمل الخدمي.

وتابع "لما نشر المتوفي هذه الصورة قبل وفاته بأيام على السوشيال ميديا، أسرته تحدثت معه بشأنها"، فرد عليهم "كلنا هنموت".

من جانبه، حلل الدكتور جمال فرويز، الطبيب النفسي، الأمر، قائلا "هناك أكثر من تفسير لما حدث، ومنها أنه من الممكن أن يكون لديه قدرة على قراءة المستقبل، وفي نفس الوقت لديه شعور بالاكتئاب".
 
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