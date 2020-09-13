توفي بعدها بـ 5 أيام.. أغرب قصة قلبت السوشيال ميديا لمواطن نشر صورة له داخل تابوت

عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد ، ببرنامجه «رأي عام»، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء اليوم، الأحد، قصة مواطن نام في نعش وكتب قريبا وتوفى بعدها بـ 5 أيام.





وخلال الفقرة، أكد عبد الحميد، أن هذه القصة لمواطن نام داخل نعش ووضع صورته على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليها قريبًا، متابعا أن المفارقة أنه توفى بعد نشر الصورة بخمسة أيام فقط.





وأضاف مقدم برنامج «رأي عام»، أن "كل اللي عرفه تفاجأوا بهذا الخبر، وفي البداية فكروا أنه بيظهر علشان ياخد تفاعل على السوشيال ميديا ولكن الحقيقة أنه توفى بالفعل"، معلقا "خبر غريب".





وتابع الإعلامي، أنه "ربما كان يستشعر أنه سيتوفى والموضع مثير ويستوجب الاهتمام من قبل رواد السوشيال ميديا، ولوحظ من خلال متابعة منشوراته على الفيس بوك أنه شخص متدين".



