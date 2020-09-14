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أخبار العالم

ارتفاع كبير لحالات كورونا في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك الكنديتين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:46 ص
ارتفاع كبير لحالات
ارتفاع كبير لحالات كورونا في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك
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أ ش أ
أبلغت مقاطعة أونتاريو الكندية عن تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حالة وفاة أمس الأحد، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي سجلت فيه المقاطعة أكثر من 200 حالة.

وكتبت وزيرة الصحة في المقاطعة، كريستين إليوت، في تغريدة على تويتر اليوم "على الصعيد المحلي، أبلغت 27 وحدة صحة عامة عن خمس حالات أو أقل، مع عدم إبلاغ 16 وحدة عن حالات جديدة"، كما أبلغت مدينة تورنتو عن 63 حالة منها 47 في أوتاوا و 35 في منطقة "بيل" ذات التواجد العربي الكبير.

وأبلغت أونتاريو عن 232 حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" يوم أمس الأول السبت، و 213 يوم الجمعة الماضي، و170 يوم الخميس الماضي.
وقالت إليوت إن 64 في المائة من الحالات الجديدة لأشخاص تقل أعمارهم عن 40 عاما.

وسجلت مقاطعة كيبيك الكندية 279 حالة جديدة اليوم، ليرتفع عدد الحالات في المقاطعة الناطقة بالفرنسية مما رفع إجمالي الحالات في المقاطعة إلى 64986 حالة.

وفي أكبر ارتفاع يومي هذا الأسبوع، سجلت مونتريال 57 حالة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية.
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