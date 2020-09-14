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رياضة

التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة التتويج بالدوري

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
الأهلي
الأهلي
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عبدالحكيم أبو علم
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم مع الاتحاد السكندري باستاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن منافسات المرحلة الـ٢٧ لمسابقة الدورى.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث بهدف إعلان تتويجه رسميا والرد في كل من شكك بقدرات الفريق الأول.

واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري على أغلب عناصر التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم ومكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وأيمن اشرف ورامي ربيعه وعلي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي افشه وجونيور اجايي وجيرالدو واليو بادجي.

ومن المقرر أن يجلس محمود كهربا وأحمد فتحي ووليد سليمان وأحمد الشيخ على مقاعد البدلاء للاستفادة منهم.
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