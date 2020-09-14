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مرأة

نشرة المرأة والصحة: مشروبات صحية للتغلب على الحر.. و5 طرق للعناية بصحة الفم والأسنان

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم و التي سوف تتخطى الـ 42 درجة في بعض المحافظات، وبعد هذا التحذير لابد من توخي الحذر و الحرص على تناول المشروبات و الأطعمة التي تساعدك في التغلب على ارتفاع درجات الحرارة.

حرصت السيناريست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، صورا جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلاد زوجها.

تصدرت المذيعة رضوي الشربيني مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما أثارت الجدل ببعض التصريحات حول المحجبات و الغير محجبات مما أدى إلي تحويلها للتحقيق.

جعلت الأزمة الصحية الحالية الكثير من الناس يؤجلون مواعيدهم الخاصة بأسنانهم. ولكن على عكس الأشياء الأخرى ، فإن صحة الأسنان شيء لا يُعطى أهمية كبيرة ، بل يتم تجاهله في بعض الأحيان هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

فوائد الزعتر لن تختلف عن أي أعشاب أخرى، ويعتبر الزعتر هو عشب من عائلة النعناع ربما تتعرف عليه من مجموعة التوابل الخاصة بك. لكنها أكثر بكثير من مجرد عنصر تم التفكير فيه لاحقًا.

يصادف اليوم 14 سبتمبر عيد ميلاد الفنان اللبناني وائل كفوري، والذي أتم عامه الـ 46 وعلى الرغم من تخطيه الأربعين عاما إلا أنه لا يظهر عليه  و يعد من النجوم الذين يحظوا بإعجاب العديد من الجمهور.



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