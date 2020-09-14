محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند

تصدرت المذيعة رضوي الشربيني مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما أثارت الجدل ببعض التصريحات حول المحجبات و الغير محجبات مما أدى إلي تحويلها للتحقيق.





وقد لفتت رضوي الشربيني خلال الأونة الأخيرة الأنظار حول إطلالاتها التي ظهرت بها في برنامجها هي و بس المذاع على قناة سي بي سي، فهي تحرص على إقتناء الأزياء التي تجمع بين الأحتشام و الأناقة.





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تتميز أغلب إطلالات رضوي الشربيني في برنامجها بأنها من أختيار الأستايلست سعيد رمزي، فهو يحرص على التنوع و الأعتماد على مختلف الألوان و لا يسير على وتيرة واحدة فهي ظهرت بأكثر من لوك مميز و مختلف.





كما تعتمد رضوي الشربيني على تسريحات الشعر البسيطة و الناعمة و الغير مبالغ فيها، و تفضل أختيار صيحات المكياج المتناسقة معها والتي تكشف عن جمال ملامحها.





وتحرص أيضا رضوي الشربيني على تنسيق الأحذية ذات الكعب عالي الأنيقة و الجذابة، بالإضافة إلي ارتداء قطع الإكسسوارات و المجوهرات التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها.



