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مرأة

محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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هاجر هانئ
تصدرت المذيعة رضوي الشربيني مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما أثارت الجدل ببعض التصريحات حول المحجبات و الغير محجبات مما أدى إلي تحويلها للتحقيق.

وقد لفتت رضوي الشربيني خلال الأونة الأخيرة الأنظار حول إطلالاتها التي ظهرت بها في برنامجها هي و بس المذاع على قناة سي بي سي، فهي تحرص على إقتناء الأزياء التي تجمع بين الأحتشام و الأناقة.

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تتميز أغلب إطلالات رضوي الشربيني في برنامجها بأنها من أختيار الأستايلست سعيد رمزي، فهو يحرص على التنوع و الأعتماد على مختلف الألوان و لا يسير على وتيرة واحدة فهي ظهرت بأكثر من لوك مميز و مختلف.

كما تعتمد رضوي الشربيني على تسريحات الشعر البسيطة و الناعمة و الغير مبالغ فيها، و تفضل أختيار صيحات المكياج المتناسقة معها والتي تكشف عن جمال ملامحها.

وتحرص أيضا رضوي الشربيني على تنسيق الأحذية ذات الكعب عالي الأنيقة و الجذابة، بالإضافة إلي ارتداء قطع الإكسسوارات و المجوهرات التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها.

محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند
محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند
محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند
محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند
محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند
محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند
محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند
محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند
محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند
محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند
محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند
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