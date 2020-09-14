بعد تحويلها للتحقيق بسبب الحجاب.. هاشتاج #ادعم_رضوى_الشربيني يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ادعم_رضوى_الشربيني ، بعد تحويلها للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام بعد قولها إن المحجباب افضل من غير المحجبات.









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الڤيديو اللي رضوي الشربيني اتحولت بسببه للتحقيق عشان بتقول للمحجبات "انهم أحسن منها ومن أي واحدة مش محجبة عشان شيطانهم ونفسهم ما اتغلبش عليهم" المهم أيًا كان مدي اتفاقك أو اختلافك مع رضوي فمحدش يقدر يقول انها غلطانة في الحوار ده ‏‎#Supportradwa

‎#ادعم_رضوى_الشربيني " و" هتفرج يا جميلة ، كلنا معاكي ياما وقفتي جنب بنات وستات بمختلف القضايا ، وحقك وواجب علينا نقف في ظهرك" ‎#ادعم_رضوى_الشربيني".









وقال أخرون "‏اغلب الناس نسيت أن الحجاب فرض زيه زى الصلاة ووسط كل الهجوم على المحجبات والفتن اللى ممكن تخلى اى بنت تقلع الحجاب هى قامت بدورها كاعلامية ف أنها توجه البنات اللى بتابعها للصح وتشجعها تثبت على حجابها فى دولة المفروض انها إسلامية !! ‎#ادعم_رضوى_الشربيني" و "‏لما تظهر حملات لخلع الحجاب وايناس الدغيدي وغيرها يطلعو يوصفو المحجبات بالجهل والتخلف بتقعدو تسقفولهم وتستضيفوهم فبرامج وتعملو معاهم حوار ومسمينها حريه راي في حين أن لما واحده قررت تدعم المحجبات وهي اصلا غير محجبه تحيلوها للتحقيق !!!!!‎#ادعم_رضوى_الشربيني".













واضاف اخرون" ‏انا مش فاهمه فين المشكله انها تطلع تدعم المحجبات وتشجعهم انهم يثبتو علي الحجاب وميحاولوش يقلعوه ، دا الي المفروض يحصل اصلا احنا دوله اسلاميه دا غير انها لما اتكلمت علي الغير محجبات كانت بتتكلم علي نفسها معاهم ايه بقي التخلف الي بتعملوه دا !!