بعد التحذير من ارتفاع درجات الحرارة.. تناول هذه المشروبات الصحية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم و التي سوف تتخطى الـ 42 درجة في بعض المحافظات، وبعد هذا التحذير لابد من توخي الحذر و الحرص على تناول المشروبات و الأطعمة التي تساعدك في التغلب على ارتفاع درجات الحرارة .





كشف موقع natalieshealth، عن بعض المشروبات الصيفية المذهلة التي يجب أن تتناولها لكي تتغلب على الحرارة و كان أبرزها ...





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- قهوة مثلجة

هي مشروب بارد هذه القهوة المثلجة لذيذة و شهيه وسهلة التحضير أيضا بالإضافة إلى أنها رخيصة وصحية .

- موكا لاتيه مثلج

هو مشروب صيفي مثالي منعش ولذيذ مع جرعة القهوة و يتكون هذا المشروب من القهوة الباردة وحليب اللوز الكريمي والكاكاو الخام.

- لاتيه جوز الهند المثلج

بارد ، كريمي ولذيذ ، وهذا ما تحتاجه عند ارتفاع درجات حرارة الجو في الصيف. إنه مليء بمضادات الأكسدة القوية ونكهة جوز الهند المذهلة.

- مثلج الشاى الأخضر لاتيه

هو مشروب منعش للغاية وغني بالفوائد الصحية من شاي الأخضر، كما إنه خفيف ولذيذ وسهل التحضير بثلاثة مكونات فقط كما إنه خالي من منتجات الألبان ومصنوع بدون سكريات مكررة.

- عصير البطيخ والليمون

فهو مشروب صحي و مثالي عند الخروج في فترة ما بعد الظهيرة في أيام الصيف الحار.

- عصير البطيخ والنعناع

عصير البطيخ والخيار والنعناع منعش للغاية فهو مصنوع من جميع المكونات الطبيعية والعضوية ومشروب مثالي للتغلب على حر هذا الصيف.

- شاي مثلج بالخوخ والزنجبيل

هذا الشاي المثلج بالخوخ والزنجبيل هو كوب منعش من الشاي الأخضر المثلج ، محلى بالخوخ الطازج بنكهة الزنجبيل والعسل، صحي ومنعش جدا.















