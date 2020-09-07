8 حيل للتغلب على العطش وجفاف الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة

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1. البطيخ

يعتبر البطيخ أكثر الفواكه ترطيبًا، ويحتوي على 92 في المائة من محتوى الماء، يمكنك إضافة البطيخ إلى نظامك الغذائي عن طريق تناوله كوجبة خفيفة منعشة أو عصير أو إضافته إلى سلطاتك.

2. الفراولة

3. الشمام

4. الخوخ

يمكن أن يساعد تناول الخوخ في التخلص من الجفاف وكذلك منع ظهوره. يمكنك إضافة الخوخ إلى السلطة أو جعل العصائر .

5. البرتقال

6. الجريب فروت

7. خيار

8. الكرفس