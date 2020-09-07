8 حيل للتغلب على العطش وجفاف الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة يصاب كثيرين سواء الكبار أو الصغار بـ الجفاف لعدم وجود كمية كافية من الماء.
وتعد الأسباب الشائعة للجفاف هي عدم شرب كمية كافية من الماء، وفقدان الكثير من الماء نتيجة التعرق، والقيء، والإسهال المفرط، والحمى.. إليك أبرز الأطعمة المرطبة التي يمكن أن تساعد في توفير الراحة الفورية من الجفاف.
2. الفراولة
تناول الفراولة يساهم في استهلاكك اليومي من الماء. ثبت أن تناول الفراولة بانتظام يقلل الالتهاب أيضًا.
3. الشمام
يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ويضيف ما يصل إلى 90.2٪ من محتوى الماء . الشمام مفيد للغاية وفعال في ترطيب جسمك ويساعد أيضًا على تزويدك بفيتامينات A و C.
4. الخوخ
5. البرتقال
يساعد تناول البرتقال على توفير الترطيب المناسب حيث تحتوي الفاكهة على 88 في المائة من محتوى الماء ، مما يساعد بسرعة في علاج الجفاف. تعتبر عصائر البرتقال حلًا سريعًا للجفاف .
6. الجريب فروت
يعتبر الجريب فروت فاكهة صحية ويحتوي على 88 في المائة من محتوى الماء إذا كنت تشعر بالجفاف ، فتناول الفاكهة كما هي أو أضفيها إلى السلطات .
7. خيار
يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من الماء مما يجعله يصل إلى 96.7 في المائة. كما أنها تحتوي على فيتامين سي وحمض الكافيين ، وكلاهما يساعد في تهدئة تهيج وتورم الجلد .
8. الكرفس
يضيف الكرفس مذاقًا ورائحة للأطباق. لكن لا عجب أن الكرفس يحتوي على نسبة عالية من الماء ، مما يجعله يصل إلى 95.4 في المائة. الكرفس مليء بمزيج من الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأمينية التي تعمل على ترطيب الجسم ضعف فعالية كوب من الماء.
وتعد الأسباب الشائعة للجفاف هي عدم شرب كمية كافية من الماء، وفقدان الكثير من الماء نتيجة التعرق، والقيء، والإسهال المفرط، والحمى.. إليك أبرز الأطعمة المرطبة التي يمكن أن تساعد في توفير الراحة الفورية من الجفاف.
يعتبر البطيخ أكثر الفواكه ترطيبًا، ويحتوي على 92 في المائة من محتوى الماء، يمكنك إضافة البطيخ إلى نظامك الغذائي عن طريق تناوله كوجبة خفيفة منعشة أو عصير أو إضافته إلى سلطاتك.
2. الفراولة
تناول الفراولة يساهم في استهلاكك اليومي من الماء. ثبت أن تناول الفراولة بانتظام يقلل الالتهاب أيضًا.
3. الشمام
يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ويضيف ما يصل إلى 90.2٪ من محتوى الماء . الشمام مفيد للغاية وفعال في ترطيب جسمك ويساعد أيضًا على تزويدك بفيتامينات A و C.
4. الخوخ
يمكن أن يساعد تناول الخوخ في التخلص من الجفاف وكذلك منع ظهوره. يمكنك إضافة الخوخ إلى السلطة أو جعل العصائر .
5. البرتقال
يساعد تناول البرتقال على توفير الترطيب المناسب حيث تحتوي الفاكهة على 88 في المائة من محتوى الماء ، مما يساعد بسرعة في علاج الجفاف. تعتبر عصائر البرتقال حلًا سريعًا للجفاف .
6. الجريب فروت
يعتبر الجريب فروت فاكهة صحية ويحتوي على 88 في المائة من محتوى الماء إذا كنت تشعر بالجفاف ، فتناول الفاكهة كما هي أو أضفيها إلى السلطات .
7. خيار
يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من الماء مما يجعله يصل إلى 96.7 في المائة. كما أنها تحتوي على فيتامين سي وحمض الكافيين ، وكلاهما يساعد في تهدئة تهيج وتورم الجلد .
8. الكرفس
يضيف الكرفس مذاقًا ورائحة للأطباق. لكن لا عجب أن الكرفس يحتوي على نسبة عالية من الماء ، مما يجعله يصل إلى 95.4 في المائة. الكرفس مليء بمزيج من الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأمينية التي تعمل على ترطيب الجسم ضعف فعالية كوب من الماء.