يعزز المناعة ويحارب الفيروسات.. احرص على تناول خليط الفراولة والكيوي

كشف موقع هيلثي لاين عن خليط طبيعي يعزز المناعة ويحارب الفيروسات، بمكونين من مطبخك.

مشروب الفراولة والكيوي لتعزيز المناعة

تعتبر الفراولة والكيوي من الخيارات الصحية الأخرى التي يمكن تضمينها في المشروبات المليئة بفيتامين سي. نظرًا لأن الأمر يتطلب حوالي 4 أكواب من الفراولة لعمل كوب واحد من العصير ، فقد ترغب في مزج هذه الفاكهة في عصير بدلًا من عصير.





مشروب الفراولة والكيوي، تحتوي على حليب خالي الدسم . يعتبر الحليب مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين د ، والذي يصعب الحصول عليه في العصائر التي تستخدم الفاكهة أو الخضار فقط.





يعاني الكثير من الناس من نقص في فيتامين د ، والذي يوجد بشكل كبير في ضوء الشمس وبكميات أقل في المنتجات الحيوانية. تقلل المستويات الصحية ، التي يتم تحقيقها من خلال ضوء الشمس أو النظام الغذائي أو المكملات الغذائية ، من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي أو الأنفلونزا.





تشير بعض الأبحاث الحديثة إلى وجود صلة بين نقص فيتامين (د) ومعدلات الإصابة وشدتها. هناك حاجة إلى التجارب السريرية لتحديد ما إذا كان لها نفس التأثير على فيروس كورونا الجديد SARS-CoV-2.





للحصول على دفعة إضافية ، استبدل الحليب باللبن الزبادي اليوناني الغني بالبروبيوتيك، قد يساعد تناول البروبيوتيك الخلايا في الحفاظ على حاجز مضاد للميكروبات. وتوجد البروبيوتيك بشكل شائع في المكملات الغذائية والأطعمة المخمرة .