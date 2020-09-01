بعد التحذير من ارتفاع درجات الحرارة.. 7 نصائح للحوامل بتجنب مشاكل الحر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة حارة، وسيستمر ارتفاع درجات الحرارة ليكون الطقس شديد الحرارة خلال الأيام القادمة ، وتتخطى الـ 40 درجة.





وتعتبر الحوامل من أكثر الفئات التي تتأثر حالاتها بالسلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وكشف الدكتور محمد عاصم الليثي، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، عن بعض النصائح لتجنب مشاكل الحر للمرأة الحامل التي تتمثل في الآتي:





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-يجب على الحامل ضرورة أخذ حمام دافئ، وليس باردا ليساعد على تجديد حيوية الجسم وتنشيط الدورة الدموية، كما أنه يحمي من زيادة ونمو البكتريا في المهبل.





-يجب العناية وترطيب الأجزاء التي تفرز بها العرق، خاصة تحت الإبطين، وبين الفخذين وعلى الرقبة، الجبهة، والتجفيف بشكل جيد لتقليل نمو البكتريا.





- ارتداء الملابس الداخلية والخارجية من القطن لتمتص العرق وتقلل من نمو البكتريا





- الحصول على قسط من الراحة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، ويمكن الاستلقاء بعد عمل شاق.





-الابتعاد عن التعرض للشمس الحارقة.





-عمل كمادات مياه باردة خلال النهار





-تناول كميات من السوائل والماء على وجه الخصوص خلال اليوم.