فى عيد ميلاده.. استوحِِ أناقتك من ملابس وائل كفوري

يصادف اليوم 14 سبتمبر عيد ميلاد الفنان اللبناني وائل كفوري، والذي أتم عامه الـ 46 وعلى الرغم من تخطيه الأربعين عاما إلا أنه لا يظهر عليه و يعد من النجوم الذين يحظوا بإعجاب العديد من الجمهور.
يتمتع وائل كفوري بذوق رائع ومميز بالأخص عند ظهور بالإطلالات الكلاسيكية فهو يميل إلي هذا الأستايل بشكل كبير ونادرا ما يظهر بإطلالات كاجوال، بالإضافة إلى ذلك يعتمد في أغلب إطلالاتها سواء الكاجول أو الكلاسيك على اللون الأسود.
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كما يحرص وائل كفوري على تنسيق الساعات الفخامة والقيمة نظارات الشمس وارتداء الإكسسوارات مع إطلالته لكي يمنحه مظهرا جذابا، بالإضافة إلى ذلك يعتمد على تسريحات الشعر الجديدة والمتناسقة مع وجه.
إليكم أبرز صور وائل كفوري في عيد ميلاده: