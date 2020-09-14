في عيد ميلاده.. تعرف على عمر الفنان وائل كفوري





وكانت الفنانة اللبنانية اليسا، قد استغلت المبادرة التي اجتاحت السوشيال ميديا منذ فترة بشأن التوعية أن الكلاب والحيوانات الأليفة لا تنقل عدوى فيروس كورونا، من أجل عودة المياه لمجاريها بينها وبين مواطنها الفنان وائل كفوري من خلال توجيه اليه تحدي نشر صور له مع كلبه، بعد سنوات قطيعة بينهما.





ونشرت إليسا صورة تجمعها بـ كلبتها عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وقالت :" قبلت التحدي من هبه الطوجي وانقل التحدي لـ وائل كفوري ونوال الزغبي".





ورغم ان النجمين اللبنانيين لم يتبعان بعضهما البعض بموقع التواصل انستجرام الا ان وائل كفوري قبل التحدي من اليسا ونشر صورة له مع كلبه.





الجدير بالذكر ان انتشرت شائعات وانباء تشير الى ان وجود خلافات بين اليسا ووائل كفوري ادت الى قطيعة بينهما بعد علاقة صداقة وطيدة استمرت لسنوات طويلة.





يحل اليوم الإثنين، الموافق ١٤ سبتمبر عيد ميلاد الفنان وائل الكفوري، حيث أتم عامه الـ ٤٦.