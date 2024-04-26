مجلس أمناء العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025

يعقد مجلس امناء الاتحاد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية اجتماعا في شهر يونيو المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة برئاسة محمد يوسف المانع رئيس الاتحاد العربي لرفع الاثقال وحضور اعضاء المجلس الذي اعلن في مؤتمر صحفي كبير بالقاهرة في حضور وزراء الشباب والرياضة في مصر ولبنان وفلسطين ومدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية ولفيف من القيادات الرياضية والاعلامية العربية.

ويضم المجلس في دورته الاولى الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الاسبق وفيصل غسال مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية والدكتور ابراهيم القناص عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس الاتحاد العربي للكاراتيه و جمال الصرايرة عضو مجلس الاعيان الاردني ورئيس مجلس امناء الجمعية الاردنية للثقافة الرياضية و عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والسيد زيد خيامي المدير العام السابق لوزارة الشباب والرياضة اللبنانية، وبدر الرواس رئيس نادي ظفار العماني السابق ، والبطلة الاوليمبية حسيبة بولمرقه النائب الاول لرئيس اللجنة الاوليمبية الجزائرية ، ويحضره من مجلس ادارة الاتحاد كل من الاعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد والاعلامي حسن شرارة و حسن مسعود عضوا المجلس والاعلامي ايمن بدرة الامين العام للاتحاد.



ويتضمن جدول اعمال الاجتماع مناقشة خطة نشاط الاتحاد للعام ٢٠٢٥ وبرنامج فعاليات عاصمة الثقافة الرياضية العربية المقرر في مدينة الاقصر خلال النصف الثاني من العام ٢٠٢٤ ، وتحديد موضوع المؤتمر السنوي للاتحاد وفئات الجائزة السنوية للاتحاد.