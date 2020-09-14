بإطلالة ناعمة .. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد ميلاده

حرصت السيناريست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، صورا جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلاد زوجها.





تألقت زوجة يوسف الشريف في الصور بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون اللبني واتسم التصميم بالقماش الدانتيل الذي زاد من جاذبيتها.









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وبدت زوجة يوسف الشريف في الصور حافية القدمين، فيما تزينت بمجموعة مميزة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورهما إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة يوسف الشريف على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



