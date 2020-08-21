أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار

حرصت السيناريست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف على مشاركة متابعيها بصور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وسط الأشجار.
وخطفت زوجة يوسف الشريف الأنظار بإطلالة صيفية رقيقة، مرتدية فستان باللون الأصفر الزاهي بتصميم طويل، مع ربط الحزام على منطقة الخصر بطريقة بسيطة، لتظهر بإطلالة محتشمة.
وبرزت أناقتها بارتداء الاكسسوارات البسيطة في اليد مع تزيين أذنيها بالأقراط الرقيقة.
وتركت خصلات شعرها الانسيابي متطايرة بطريقة بسيطة تجذب القلوب، مع إبراز ملامحها الرقيقة باللمسات الهادئة كعادتها.
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