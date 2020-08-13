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فن

بالأبيض.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير على البحر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:59 م
انجي علاء
انجي علاء
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مصطفى كرم
نشرت الكاتبه انجي علاء زوجة يوسف الشريف، مجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من احدث جلستها التصويرية على البحر. 

وخطفت انجي علاء الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها.

وعلقت انجي علاء على الصورة التي ظهرت بها بفستان ابيض قائلة: "عيشها على اكمل وجه".

وشاركت انجي علاء في مسلسل النهاية الذي عرض في الموسم الرمضاني 202‪0. 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.



‫مسلسل" النهاية"بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي تصميم ملابس انجي علاء 



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