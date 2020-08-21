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مرأة

بملابس كاجوال.. درة تستعرض أناقتها على إنستجرام

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:33 م
درة
درة
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت درة بإطلالة كاجوال جديدة، مرتدية تي شيرت باللون الأسود يحمل النقوشات باللون الأبيض والرمادي على منطقة الصدر، وارتدت بنطال جينز باللون الرمادي الهادئ ليتناسب مع إطلالتها.

كما برزت قوامها الرشيق بوضع الحزام على منطقة الخصر باللون الأسود في الذهبي بطريقة جذابة.

واستكملت إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات البسيطة، فارتدت الأساور الذهبية مع البيضاء في اليد، مع مجموعة من السلاسل الرقيقة في الرقبة.

وتركت درة خصلات شعرها البني الناعم بطريقة بسيطة على الكتف.

ومن الناحية الجمالية، وضعت المكياج الهادئ المرتكز على الألوان البنية، فاختارت اللون البني في الشفاه، مع رسم الحواجب بطريقة بسيطة، وزينت وجنتيها بالبلاشر المميز.

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