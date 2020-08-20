درة.. تحتفل بـعيد ميلاد شقيقها علي طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة درة بعيد ميلاد شقيقها علي طريقتها الخاصة ونشرت صورة مجمعة برفقته في مختلف المراحل العمرية عبر حسابها الشخصي علي موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري"





وعلقت درة علي الصورة قائلة: كل سنة وانت طيب يا اخي احبك الي القمر والعودة".













وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون .







