أبيض أوف شولدر.. زوجة يوسف الشريف تتألق من أمام البحر

View this post on Instagram

لا تسمح لأحد أن يُغَيِّر أحلى ما فيك فتتلاشى نفسك مع كل تغيير حتى تختفي #كن_نفسك #إنجي_علاء #مؤلفة #سيناريست #بلا_دليل #الأشقر_مروان #قانون_الكارما #لعبة_إبليس #دراما #inspiration #sealove #beyourself #sunshine🌞 #freckles #summervibes #engyalaa #egyptianwriter #author #scriptwriter #writerslife Photos by @kareemelyamany_ph