أبيض أوف شولدر.. زوجة يوسف الشريف تتألق من أمام البحر





وعلقت إنجي علاء على الصورة "لا تسمح لأحد أن يغير أحلى ما فيك؛ فتتلاشى نفسك مع كل تغيير، حتى تختفي".





وتألقت زوجة يوسف الشريف بإطلالة جديدة، مرتدية فستانا باللون الأبيض بتصميم الأوف شولدر.





واستكملت إطلالتها الصيفية بارتداء القبعة باللون البيج مع الأساور الكاجوال في اليد.





وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.





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