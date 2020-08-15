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مرأة

بتوب لافت.. نيللي كريم بإطلالة تبرز جمالها مع آسر ياسين

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:13 م
نيللي كريم وآسر ياسين
نيللي كريم وآسر ياسين
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها رفقة الفنان آسر ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة على البحر.

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وظهرت بها نيللي كريم، بتوب جذاب باللون الأسود من الدانتيل، ودون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نيللي كريم في المكياج على جمال بشرتها الجذاب، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم، ووضعت نظارة شمسية باللون البني لتبرز جمالها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الجذابة التى باللون الذهبي لتبرز جمال ظهورها.
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