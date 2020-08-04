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فن

بفستان أحمر.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:45 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
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ندى فكري
شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بنشر صورة جديدة لها، عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت نيللي كريم في أحد المراكب داخل البحر  مرتدية فستانا أحمر بدون أكمام، مما أبرز جمالها وتألقها.


وقالت الفنانة نيللى كريم، فى تصريحات سابقة، إنها لا تعارض الأحضان والقبلات فى الأعمال الفنية، حال احتياج العمل لذلك، ووفق رؤية المخرج. 


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وأضافت نيللى كريم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أي عمل به مشاعر يخرج بشكل جميل، لافتة إلى أن السينما نظيفة المشاعر.


وتعليقًا على الرافضين للقبلات والأحضان فى الأعمال الفنية، قالت نيللى كريم، إنها حرية شخصية لكل شخص وفق رؤيته.

وتابعت: "كل واحد يعمل اللي هو عاوزه.. هو حر".
بفستان أحمر.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها
بفستان أحمر.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها
بفستان أحمر.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها
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