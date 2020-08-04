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فن

أهل لبنان الطيب قلبي معاكم.. نيللي كريم تعزي الشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الأليم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:09 م
نيلي كريم
نيلي كريم
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ميرنا محمود
علقت الفنانة  نيلي كريم  على الانفجار الاليم  الذي وقع عصر اليوم بالعاصمة اللبنانية . 

وكتبت  نيلي كريم  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: يا رب احمي لبنان و أهل لبنان الطيب قلبي معاكم  #لبنان #

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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.


ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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