حاجة تحزن.. منة فضالي تعلق على انفجار بيروت.. شاهد

علقت الفنانة منة فضالي على الانفجار الاليم الذي وقع عصر اليوم بالعاصمة اللبنانية .





وكتبت منة فضالي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: حاجه تحزن والله لبنان من اجمل البلاد اللهم احمي لبنان و شعبها ويرحم الشهداء #لبنان





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وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.





وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".





وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.





وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.









ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.