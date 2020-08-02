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مرأة

بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:37 م
يوسف الشريف و زوجته
يوسف الشريف و زوجته
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رشا عوني
حملة هجوم شرسة تعرض لها الفنان يوسف الشريف من متابعيه بعد نشره صورة له مع زوجته بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وتلقى يوسف الشريف العديد من التعليقات المسيئة بسبب ملابس زوجته التي وصفها البعض بأنها لا تتناسب مع الأفكار التي ينادي بها زوجها الذي أعلن رفضه ملامسة النساء في أعماله الفنية. 

وفي جولة في حساب إنجي علاء زوجة يوسف الشريف على موقع الصور أنستجرام، فهي تتمتع بذوق مميز في اختيار ملابسها وتنوع الاستايلات المختلفة مابين الكاجوال والرسمي والإطلالات المبهجة الشبابية. 

صور إنجي علاء على أنستجرام يطغى عليها الأناقة والاحتشام، فهي لها ذوق خاص حتى في فساتين السواريه، أما الصورة الأخيرة التي نشرها يوسف الشريف على فيسبوك وانستجرام ظهرت فيها زوجته ترتدي بلوزة بيضاء مكشوفة الذراعين وبنطال جينز، وكان ذلك بالنسبة لمتابعي يوسف الشريف غير لائق خاصة بعد تصريحاته الأخيرة عن اختياره أدواره بدقة دون ملامسة النساء معه في العمل الفني.
بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف
بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف
بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف
بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف
بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف
بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف
بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف
بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف
بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف
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