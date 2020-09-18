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رياضة

حكاية بطل وبطولة.. النادي الأهلي يتوج بالدوري الـ42 في تاريخه

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
توج النادي الأهلي رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز

تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وقد سيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.


وفي هذا التقرير، نستعرض المواسم الـ 42، التي توج فيها النادي الأهلي بطلًا لبطولة الدوري:

1948-49، 1949-50، 1950-51، 1952-53، 1953-54، 1955-56، 1956-57، 1957-58، 1958-59، 1960-61، 1961-62، 1974-75، 1975-76، 1976-77، 1978-79، 1979-80، 1980-81، 1981-82، 1984-85، 1985-86، 1986-87، 1988-89، 1993-94، 1994-95، 1995-96، 1996-97، 1997-98، 1998-99، 1999-2000، 2004-05، 2005-06، 2006-07، 2007-08، 2008-09، 2009-10، 2010-2011، 2013-14، 2015-16، 2016-17، 2017-2016، 2018–19، 2019-2020
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