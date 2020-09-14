AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

"كاف" يخطر الزمالك بموعد مباراتي الرجاء

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:05 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي
أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة نادي الزمالك بموعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وحدد كاف موعد مباراة الذهاب يوم 18 أكتوبر المقبل بالمغرب على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم 24 من الشهر نفسه.


فيما ‫حدد مسؤولو  نادي  الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، يوم 11 شهر أكتوبر المقبل موعدًا لسفر الفريق الأبيض إلى المغرب استعدادا لخوض لقاء الرجاء المغربي .


وكانت إدارة الكرة بنادى الزمالك، اتفقت  مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على رفض خوض الفريق لمباراة  حرس الحدود، المقرر  لها 12 من شهر أكتوبر المقبل باستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين  لمسابقة  الدورى الممتاز.


وهذا بسبب برنامج استعداد الفريق لمواجهة الرجاء المغربى، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 18 من نفس الشهر.


ويرفض الزمالك خوض أي مباراة قبل لقاء الرجاء بفترة كافية في ظل أهمية البطولة الأفريقية.
Advertisements

ترشيحاتنا

الليلة بـ 600 ألف جنيه.. عطلة محمد رمضان في دبي تتكلف هذا المبلغ.. فيديو

أخبار الرياضة.. غضب في المغرب بسبب الأهلي.. شوبير يهاجم أوناجم.. مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب لقاء الحرس.. و3 مؤشرات تحسم موقف صلاح من الانتقال إلى برشلونة

فيديوجراف.. جدل واسع لـ ظهور أحمد السقا مع فتاة عشرينية

أساليب قصف الجبهة.. أحمد حسن: بعض اللاعبين عاملين نفسهم حماة النادي

وكيل أعمال لاعبين هولندي: كومان يريد ضم محمد صلاح لبرشلونة

في عيد ميلاده.. صور تبرز رومانسية يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء

AdvertisementS

غش وخداع .. أحمد شوبير يهاجم محمد أوناجم نجم الزمالك

صورة تثير الجدل.. حقيقة توقيع محمد إبراهيم لـ بيراميدز رسميا

بعد العرض الكتالونى .. 3 مؤشرات تحسم موقف محمد صلاح من الانضمام لـ برشلونة

شكوى الجبلاية للفيفا.. مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك لقاء حرس الحدود

شوبير يعلن مفاجأة بشأن أليو ديانج فى الأهلي وسر صعوبة صفقة البلايلى

هل حوّل إيهاب جلال وجهة محمد إبراهيم من الأهلي لـ بيراميدز .. مصدر يحسم الجدل

بعد بن شرقي وأوناجم.. انتقال بانون لـ الأهلي يفجر ثورة غضب في المغرب

أخبار الرياضة.. غضب في المغرب بسبب الأهلي.. شوبير يهاجم أوناجم.. مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب لقاء الحرس.. و3 مؤشرات تحسم موقف صلاح من الانتقال إلى برشلونة

أحمد حسن: الأهلي قادر على تعويض فايلر بمدرب أجنبي جديد

هل يكسب الرهان.. صالح جمعة يخطف قلوب الأهلاوية من جديد بـ 16 تصريحا

قبل مواجهة الأهلي.. استبعاد نور السيد لاعب وسط الاتحاد من تشكيل الفريق

أحمد حسن يتغزل في كارتيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده.. صور تبرز رومانسية يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء

مع قرب الخريف.. دراسة تقدم نصائح وقائية من فيروس كورونا

أفلت من العقاب.. بيرلسكوني الملياردير الإيطالي سيئ السمعة ينجو بأعجوبة من كورونا | صور