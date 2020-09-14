"كاف" يخطر الزمالك بموعد مباراتي الرجاء

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة نادي الزمالك بموعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وحدد كاف موعد مباراة الذهاب يوم 18 أكتوبر المقبل بالمغرب على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم 24 من الشهر نفسه.









فيما ‫حدد مسؤولو نادي الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، يوم 11 شهر أكتوبر المقبل موعدًا لسفر الفريق الأبيض إلى المغرب استعدادا لخوض لقاء الرجاء المغربي .









وكانت إدارة الكرة بنادى الزمالك، اتفقت مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على رفض خوض الفريق لمباراة حرس الحدود، المقرر لها 12 من شهر أكتوبر المقبل باستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.









وهذا بسبب برنامج استعداد الفريق لمواجهة الرجاء المغربى، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 18 من نفس الشهر.









ويرفض الزمالك خوض أي مباراة قبل لقاء الرجاء بفترة كافية في ظل أهمية البطولة الأفريقية.