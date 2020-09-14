أحمد موسى يعلن تخلص جماعة الإخوان الإرهابية من الخائن محمد علي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية قررت التخلص من الإرهابي محمد علي، بعد أن خرجوا في قنواتهم الإعلامية وقاموا بإهانته على الهواء.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجماعة الإرهابية من الهاربين في الخارج وأبواقهم الإعلامية سوف يحاسبون على كل ما يقولونه في حق الدولة، مؤكدا «مصر النهاردة أقوى مما كانت عليه في السنوات الماضية، ولن تتأثر بتلك المحاولات التافهة لإحداث الفوضى».





وأشار أحمد موسى، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها مثل "الجزيرة، ومكلمين، والشرق"، تعمدوا «دفن وجلد» الخاين العميل محمد على الهواء.





وفسر أحمد موسى، حديثه قائلا «طلعوه مهزوز مدمن على الهواء وهي حركة مقصودة وعاملوه في اللقاءات التي تم تسجيلها أمس بطريقة مهينة جدا».





وأكد أحمد موسى، أن الإرهابي محمد علي ظهر على الفضائيات الإرهابية وهو في حالة من عدم الوعي؛ لأنه كان بحاجة إلي جرعة من المخدرات؛ متسائلًا «المصريين هيسمعوا كلام الحرامي المدمن ده ليه وهو طالب لجوء سياسي؟».





ونوه أحمد موسى، بأن الجماعة الإرهابية تسعى إلى إحداث فوضى في البلاد ولكن الشعب المصري على ثقة في الدولة والقيادة المصرية.



