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أيمن أبو العلا يكشف لـ أحمد موسى سر استقالته من المصريين الأحرار

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:48 م
ايمن أبو العلا
ايمن أبو العلا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار المستقيل، إن الاستمرار في الحزب كان صعبا عليه في الفترة القادمة، خاصة أنه مختلف جزئيا مع رئيس الحزب الحالي. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الخلاف بدأ في انتخابات مجلس الشيوخ؛ لافتا أن هناك سوء إدارة من الدكتور عصام خليل وعدم خوضه في انتخابات مجلس الشيوخ.

أكد أبو العلا، أن حزب المصريين الأحرار لم ينزل في انتخابات الشيوخ؛ وتم التعسف وعدم اختيار مرشحين في الفردي.

وأشار أبو العلا، إلى أنه في الفترة القادمة لن يستمر في الحزب ما دامت نفس السياسات موجودة.

ونوه أبو العلا، أنه لم يقرر حتى الآن خوض الانتخابات فردي أو منتميا إلى حزب ما، مرددا: « وأنا في البرلمان كنت أقدر أسيب الحزب ولكني اتبعت الأصول لم أغير موقفي». 
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