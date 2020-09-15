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توك شو

ابنة شويكار: والدتي تعشق ليلى مراد.. وكانت تغني لنا أغاني فوزي.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
شويكار
شويكار
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محمد حليم قنديل
قالت منة الله الجواهرجي ابنة الفنانة شويكار، إن والدتها الفنانة الراحلة شويكار كانت تعشق ليلي مراد، مشيرة إلى أنها ورثت من والدتها صوتها.

وأضافت منة الله الجواهرجي خلال لقائها التليفزيوني فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الراحلة كانت تغني لنا أغاني محمد فوزي.

وتابعت ابنة الراحلة شويكار أن أغلب معجبين الفنانة الراحلة شويكار عندما يقابلونها فى الشارع يعرفونها ويقومون بالتصوير معها ويشكرون فى والدتها.

وأوضحت منة الله الجواهرجي أن الفنانة الراحلة شويكار كانت تمتلك طيبة غير طبيعية وحنينة جدا على كل الناس ومع كل المستويات.
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