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رياضة

بيراميدز: عقودنا زي الأهلي والزمالك.. وتعاقدنا مع رمضان صبحي في حضور أسرته

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد سمير
أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن التعاقد مع رمضان صبحي لم يستغرق أكثر من 72 ساعة.

وقال بسيوني، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " تواصلنا مع علي صقر، صديق شريف إكرامي؛ لاستطلاع رأيه حول التعاقد مع رمضان صبحي، واشترط العودة للاعب".

واردف: "وبالفعل كانت هناك جلسة بين رمضان وأفراد أسرته، وطلب صبحي معرفة تفاصيل العرض".

واضاف: "وهنا جاء دوري، واعلم تماما كيفية التعامل مع اللاعبين الكبار، الاهم في ذلك الوقت؛ هو الثقة والسرعة، وبالفعل المفاوضات لم تستغرق أكثر من 72 ساعة".

وتابع: بيراميدز اصبح هدفا كبيرا لجميع اللاعبين، وهذا نجاح كبير للمنظومة.

واستطرد موضحا: عقود لاعبي بيراميدز مثل عقود لاعبي الاهلي والزمالك وبقية أندية الدوري، والمفاوضات عرض وطلب".
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