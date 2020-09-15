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أخبار العالم

العربية: اجتماع مرتقب بين حفتر والسراج في العاصمة الفرنسية 17 سبتمبر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ذكرت مصادر عسكرية، لفضائية "العربية" السعودية، أن فرنسا تجري تحضير لقاء يجمع بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الخميس المقبل، في العاصمة باريس. 


وقالت المصادر، إن هذه الاجتماعات المقرر عقدها في باريس، ستتم برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة فرنسا.
 

فيما أشارت مواقع فرنسية إلى احتمالية عدم حضور السراج لهذه الاجتماعات؛ بسبب الضغوط التي تمارسها تركيا عليه.
 

وكان المغرب شهد اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية بين الطرفين المتصارعين في ليبيا، وتوصلوا إلى تقسيم المناصب القيادية في البلاد.
 

وتستمر تركيا في الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الليبي، وذلك مع استمرار توافد المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية. 
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