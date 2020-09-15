سيدة قاطنة في عمارة الشربتلي: وزير النقل وعد وأوفى.. فيديو

كشفت دينا ذو الفقار، إحدى القاطنات في عمارة الشربتلي التي حدث بها ضرر نتيجة بعض أعمال الحفر، عن كواليس عودتها للعمارة في حي الزمالك.





وقالت ذو الفقار ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ، مقدم برنامج آخر النهار" ، والمذاع عبر قناة "النهار"، إنها عادت إلى العمارة منذ 3 أيام، وحضر المهندس كامل الوزير وزير النقل، أمس الإثنين للعمارة، وعدد من مسؤولي شركة مترو الأنفاق.





وأكملت: " الوزير وعد وصدق، وأتمنى أن يتعامل كل المسؤولين بالشكل ده ، مع كل الناس".





ونوهت إلى أن الوزير والوفد المرافق له، أكدوا أنه لا يوجد خوف على قاطني العمارات والمباني السكنية بالمنطقة، متابعة: "أنا كلي ثقة في حديث وزير النقل".