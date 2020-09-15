اتقهرت وحبسني..عمرو سعد: أردت الغناء ولكنني اصطدمت بصوت أخي.. فيديو

قال الفنان عمرو سعد، إنني قبل أن أصبح ممثلا؛ كنت أتمنى أن أقوم بالغناء، لكنني اصطدمت بصوت أخي ، المطرب أحمد سعد ، معلقا "اتقهرت وحبسني.. وحاولت أطلع مغني".





وأضاف سعد ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية mbc مصر ، أقوم بمشاهدة أحمد سعد كواحد من جمهوره ، مؤكدا أنه كبير بموهبته ، وهناك تغير كبير حدث في حياته.





وأشار إلى أن شقيقه "أحمد" موهبة يتفق عليها الناس ، مؤكدا أن الجميع يعرف موهبته فى العالم العربي؛ لصوته وتميزه ، فهو يقوم بالغناء منذ أن كان في التاسعة من عمره.



