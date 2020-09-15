اتقهرت وحبسني..عمرو سعد: أردت الغناء ولكنني اصطدمت بصوت أخي.. فيديو

قال الفنان عمرو سعد، إنني قبل أن أصبح ممثلا؛ كنت أتمنى أن أقوم بالغناء، لكنني اصطدمت بصوت أخي، المطرب أحمد سعد، معلقا "اتقهرت وحبسني.. وحاولت أطلع مغني".
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية mbc مصر، أقوم بمشاهدة أحمد سعد كواحد من جمهوره، مؤكدا أنه كبير بموهبته، وهناك تغير كبير حدث في حياته.
وأشار إلى أن شقيقه "أحمد" موهبة يتفق عليها الناس، مؤكدا أن الجميع يعرف موهبته فى العالم العربي؛ لصوته وتميزه، فهو يقوم بالغناء منذ أن كان في التاسعة من عمره.
وأكد أن أحمد سعد مطرب كبير، ويحتاج إلى العمل الكبير لإحكام تلك الموهبة.