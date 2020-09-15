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لخريجي الحقوق.. تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف اللواء نبيل حسن عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، مواصفات القبول بأكاديمية الشرطة للحاصلين على ليسانس الحقوق.

وقال حسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة الأولى المصرية، :" شروط الالتحاق بكلية الشرطة هى ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم، أن يكون مصريًا لأبوين مصريين".

وتابع: "اجتياز الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية، ومن ثم المفاضلة عن طريق كشف الهيئة وفى حالة إجتيازها كل هذه الإختبارات يكون مؤهلا للالتحاق بكلية الشرطة لمدة عامين".

واكمل:" دراسة طالب الحقوق يحصل على كافة التدريبات والمواد في خلال عامين وتتيح لها الكلية تعلم اللغات مثل الفرنسية والإنجليزية".
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