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حوادث

الجنايات تستأنف محاكمة 213 متهما في قضية كتائب حلوان اليوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
تستأنف الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع ومرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. 

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
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اليوم.. الجنايات تستأنف محاكمة ٢١٣ متهما في قضية كتائب حلوان

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