الصحف الإماراتية.. واشنطن تشهد توقيع اتفاق السلام.. تأكيد مصري على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا.. ترامب يحذر إيران من الانتقام

الصحف الإماراتية

عبد الله بن زايد: اتفاق السلام دليل على أـن هناك دولا سئمت الصراع

تأكيد مصري أرميني على حل الصراع الليبي

ترامب يحذر إيران من الانتقام









سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي.







كما ركزت الصحف على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.











البداية من صحيفة "البيان"، حيث نشر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مقالًا في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بمناسبة التوقيع على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية والذي سيتم اليوم في العاصمة الامريكية واشنطن، وقال فيه إن هناك دولًا غير عربية وجهات غير حكومية في محور المقاومة الدائمة، وهي التي كانت من أشد منتقدي السلام مع إسرائيل، معتبرًا أن توقيع اتفاق السلام هو أفضل رد عليهم ، فهو تذكير لهم بأن الإماراتيين والإسرائيليين، وجميع شعوب الشرق الأوسط، سئموا الصراع".









ومن مصر، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكنيان الملفات الإقليمية في المنطقة، بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية.









فيما قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة، وذلك مقابل 153 إصابة و21 وفاة أول أمس.









ومن السعودية، تبدأ المملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم، الثلاثاء، السماح بالدخول والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة.











وفي ليبيا، تعهد الجيش الوطني الليبي، بحماية المحتجين في شرقي البلاد، فيما اتهم مسئولون محليون، عناصر مرتبطة بقوى التطرف الديني، بالاندساس في مسيرات الاحتجاج، ومحاولة توجيهها نحو العنف ضد المؤسسات الأمنية، بهدف بث الفوضى في إقليم برقة فيما شددت مصر وروسيا، أمس، على ضرورة تفكيك الميليشيات، وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.









فيما أثمرت معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل عن تحقق سريع لأحد بنودها الرئيسية وهو وقف الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، وسط دعوات دولية من الولايات المتحدة وفرنسا، لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.









ودوليا، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبّة شنّ أيّ هجوم على الولايات المتّحدة، متوعّدًا بأنّ ردّ الولايات المتّحدة عليها سيكون "أقوى ألف مرّة"، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأنّ طهران خطّطت لاغتيال سفيرة أميركية انتقامًا لمقتل الجنرال قاسم سليماني.









وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، أعلن عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19»، لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملًا مع المصابين من أبطال خط الدفاع الأول، لتوفير كل وسائل الأمان لهم وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.









وفيما يخص فلسطين، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ثقته بأن التطورات التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، وبالذات ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، لن تؤثر على الإجماع العربي بشأن حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كاشتراط أساسي لكي يتحقق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.









ومن الاردن، قررت الحكومة الأردنية، إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة أسبوعين، اعتبارًا من بعد غد، الخميس، بعد تسجيل أرقام قياسية بالإصابات بفيروس كورونا المستجد.







