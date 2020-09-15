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أخبار البلد

شراكة استراتيجية بين وزارة البيئة وڤودافون مصر في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر بروتوكول تعاون للمشاركة فى الأنشطة والمشروعات البيئية  المختلفة التى تقوم بها الوزارة لحماية البيئة المصرية ورفع الوعى البيئى وذلك فى إطار حملة اتحضر للأخضر لنشر الوعى البيئى التى أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التعاون بين وزارة البيئة وشركة فودافون سيبدأ بمجال المخلفات من خلال مشروع E-Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية و التخلص الآمن منها والتى من ضمنها أجهزة المحمول التالفة، والتى تعد من المخلفات الخطرة التى تؤثر على صحة المواطن وأشادت بدور ڤودافون الرائد في هذا المجال.

وأشارت فؤاد إلى أن الهدف من البروتوكول هو توسيع قاعدة الوعى البيئي للمواطن مما يجعله يتجه نحو السلوكيات الإيجابية تجاه بيئته للحفاظ عليها  لضمان استدامتها للأجيال القادمة، معربةً عن أملها فى أن يفتح هذا التعاون المجال أمام عدد أكبر من شركات القطاع الخاص للدخول فى مجال خدمة العمل البيئى إنطلاقًا من مبدأ المسئولية الإجتماعية تجاه مجتمعهم وبلدهم.

من جانبه أوضح ألكسندر فرومان أن شركة ڤودافون مصر تعتمد في استراتيجيتها على مبادئ التنمية المستدامة والتى يعد الحفاظ على البيئة من أهم ركائزها، مشيرًا إلى أهمية مشروع E-Tadweer الذى يعد من المشروعات التي تساهم فى الحد من المخاطر الصحية والبيئية للمخلفات الإلكترونية، موضحًا أن تلك المبادرة تعد ترجمة لمشاركة القطاع الخاص وقطاع الاتصالات لدعم أنشطة التنمية المستدامة التي يقوم بها القطاع الحكومي في مصر؛ وذلك في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية."

وتتضمن بنود البروتوكول قيام شركة ڤودافون مصر  بتقديم الدعم الفني لمشروع E-Tadweer، وتخصيص أماكن للتخلص من المخلفات الإلكترونية داخل بعض فروعها على مستوى الجمهورية، كما  ستشارك في التسويق الإلكتروني للمشروع وتطبيق نظام حوافز لكل من يقوم بالتخلص من المخلفات الإلكترونية، على أن يتم استبدال هذه النقاط بخصومات عند الشراء من فروع ڤودافون.

الجدير بالذكر أن ڤودافون مصر تعمل بشكل مستمر على رفع الوعي البيئي ومعالجة التحديات البيئية، فقد قامت بإبرام الشراكات مع القطاعي العام والخاص، لإطلاق العديد من المبادرات، وتقديم وطرح أفكار وتقنيات مبتكرة وتحويلها إلى مشاريع رائدة تسهم في معالجة تحديات أساسية يواجهها المجتمع المصري في مجال البيئة والتي تفصح عنها ڤودافون مصر من خلال تقرير الاستدامة الموثق من المبادرة الدولية للإفصاح (Global Reporting Initiative GRI) والذى يحتوى على كافة أنشطة الشركة بما فيها الأنشطة البيئية.
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