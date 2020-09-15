بمناسبة عيدها الوطني.. احتفالية خاصة بـ المكسيك في دار الأوبرا المصرية

تقام مساء غدٍ الأربعاء احتفالية خاصة، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني لدولة المكسيك، حيث يعرض فيلم قصير عن تاريخ البلاد وحضارتها يعقبه إلقاء بعض الكلمات القصيرة.
كما ينظم، بهذه المناسبة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة أمسية ثقافية بعنوان "مصر- المكسيك- علاقات ثقافية"، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وبحضور السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، وسفير المكسيك بالقاهرة.
والأمسية هي أولى فعاليات السلسلة التي أطلقتها وزارة الثقافة بعنوان: علاقات ثقافية، والتي تتناول الاحتفاء بالعلاقات الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة؛ وتتضمن كل فعالية من السلسلة استضافة سفير الدولة المحتفى بها للتعريف بثقافة دولهم مع التركيز على العلاقات والروابط الثقافية التي تجمع بلده بمصر على مدار التاريخ.
وتقام الأمسية بقاعة المجلس مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،كما يتم بث الأمسية أونلاين، على صفحة أمانة_المؤتمرات وقناتها على يوتيوب.