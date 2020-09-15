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فن

شاهد.. فيديو جديد لحفل عمرو دياب في السعودية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:05 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد بدران

شارك النجم الكبير عمرو دياب، جمهوره مقطع فيديو من حفلة الناجح الذي أقيم أمس الاثنين، على شواطئ مدينة ينبع السعودية، وهو الأول للهضبة خارج مصر، منذ أزمة كورونا العالمية.

ونشر الهضبة فيديو عبر حسابه علي "انستجرام" أثناء استعداد الشركة المنظمة لتقديم الحفل، وفقا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعلق "Recap of #AmrDiab's live concert at #SaudiCruze in #Yanbuعمرو_دياب #سعودي_كروز #ينبع #السعودية.

وأحيا عمرو دياب، الحفل، عصر أمس الاثنين، بمشاركة فرقته الموسيقية كاملة، وقدم مجموعة من أغنياته الشهيرة، والتي طلبها الجمهور السعودي ورددها معه.

يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار. 


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