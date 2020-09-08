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فن

عمرو دياب يتجاوز 10 ملايين مشاهدة بـ أماكن السهر.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:36 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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سعيد فراج
حقق عمرو دياب 10 ملايين و35 ألف مشاهدة، لـ فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» التي طرحها عبر قناته  على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي. 

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع "فيسبوك". 

من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار

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