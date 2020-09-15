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فن

ندى موسى تتحدث عن نجاحها فى الوجه الأخر مع ماجد المصري

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:26 م
ندى موسى
ندى موسى
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نبيل العدوي - محمد نحلة

نجحت الفنانة ندا موسى، في أن تخطف الأنظار بدور «فرح» في مسلسل «الوجه الاَخر»، الذي بدأ عرضه مؤخرًا، وتشارك في بطولته إلى جانب النجم ماجد المصري.

 

وتجسد «ندا» خلال المسلسل شخصية «فرح» التي تعاني من بعض الأمراض النفسية بسبب الاضطرابات الأسرية التي عاشتها، وهو أحد الأدوار المعقدة الذي يمثل تحديًا خاصًا بالنسبة لها، ونقلة جديدة على مستوى أدوارها.

 

وعن الشخصية والدور، قالت ندا في بيان صحفي، دور «فرح» جديد ومختلف عن كل أدواري السابقة، وهذا سبب حماسي له من البداية، وكان دائما النجم ماجد المصري الذي قام بكتابة قصة المسلسل يقول لي إن شخصية فرح أهم وأبرز شخصية في العمل«.



وتابعت: رغم مرور عدد من الحلقات إلا أن شخصية فرح لم يظهر منها شيء حتى الاَن، (بجد انتو لسه مشفتوش حاجة)، فهي كارثة المسلسل الحقيقية والمحرك الأساسي لمعظم الأحداث، كما أن المسلسل بالكامل سيشهد تحولا كبيرًا خلال الأيام المقبلة«.

 

وأضافت: «أعتقد أن شخصية فرح ستقدمني للجمهور بشكل مختلف، وهذا ما أسعى إليه في مشواري، فلا أحب التنصيف، وأجرى نحو الأدوار المختلفة، لذلك أرى أن معظم أدواري بها تحديات وتشويق، أما دور فرح فهو يضم الكثير من النقلات والتحولات، وهو مرهق على مستوى التحضير والتقديم لأنه يحتاج تركيز عال في كل التفاصيل».

 

وعن التحضيرات قالت «ندا»: دائما أحاول في الشخصيات التي أقدمها أن أخلق شخصية جديدة تمامًا كما أراها على الورق، ولا أريد أن أقدم شخصية من الواقع كما هي، لأن كل شخصية لها تاريخها وحالتها الاجتماعية والنفسية والعاطفية وكلها تفاصيل تتحكم في شكل وتصرفات الشخصية الدرامية التي أكونها أمام الكاميرا، وحاولت في البداية أن أتعرف عن قرب على فرح من هي؟ وما هو تاريخها؟ ومع كل تفصيلة أعرفها أبدأ في تشكيل تصرفاتها، ومنها مثلا أن «فرح» لا تستطيع أن تنظر لأحد في عينيه«.

 

عن عملها مع ماجد المصري، قالت ماجد ممثل رائع ويحب أن يساعد كل من حوله، وكنت سعيدة عندما أبلغني منذ عام عن ترشيحي لهذا الدور حتى قبل أن ينتهي من كتابة القصة، وقال لي: مش شايف حد يعمل فرح غيرك، وانتي هتعمليه حلو أوي«، وبصراحة كنت سعيدة بهذه الثقة وأتمنى أن أكون قدر هذه المسؤولية.

  

ويعرض مسلسل «الوجه الاَخر»، يوميًا من السبت للإربعاء، في الثامنة مساءً، على شاشة «سي بي سي»

 

وفي سياق اَخر، تواصل ندا أيضا تصوير مشاهدها في مسلسل «هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، وإخراج أحمد علاء والمقرر عرضه في رمضان 2021

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