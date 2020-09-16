تحيا مصر يوضح خطة الدولة لدعم القرى الأكثر احتياجًا للقضاء على العشوائيات





أوضح "مختار" خلال تصريحات تلفزيونية، أن الصندوق بصدد تطوير ثلاث قرى فى محافظة سوهاج تحديدًا بمركز "سهطه" ، تحتاج القرى الثلاث إلى تحسينات وخدمات صحية وتعليمية ومراكز الشباب، مضيفًا أنه تم ترجمة خطة التطوير إلى بروتوكولات تعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتضامن الإجتماعى تزامنا مع السياسة العامة للدولة.





أشار "المتحدث باسم صندوق تحيا مصر" إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروعات الخاصة بسوهاج فى مارس الماضى شملت مدرستين ووحدة بيطرية ، منوها إلى أن المرحلة الثانية بصدد افتتاحها وتضم ثلاث قرى وهى الشيخ سين الدين وعرب إخواج والسوالم بمركز "سهطه" بحافظة سوهاج.





تابع "مختار"أن الخطة لم تكتفى بالتطوير العمرانى فقط بل تطوير مهارات أهل القرى عن طريق برامج التمكين الاقتصادى الخاص بالسيدات المعينات فى هذه القرى .